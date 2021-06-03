Atilla Peker ifade verdi
Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker, KKTC’de gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada şüpheli olarak ifade verdi.
Atilla Peker, bir süre önce Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere dilekçe verip Adalı cinayetiyle ilgili iddialarda bulunmuştu. Atilla Peker, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda 4 saat şüpheli olarak ifade verdikten sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Peker, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara