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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 03.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Atilla Peker ifade verdi

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Atilla Peker ifade verdi

Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker, KKTC’de gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturmada şüpheli olarak ifade verdi.

Atilla Peker, bir süre önce Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere dilekçe verip Adalı cinayetiyle ilgili iddialarda bulunmuştu. Atilla Peker, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda 4 saat şüpheli olarak ifade verdikten sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Peker, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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