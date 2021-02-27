Atıkları sanat eserine dönüştürüp, evinde sergiliyor

Erciş'te yaşayan ve oto yedek parçası satarak, ailesinin geçimini sağlayan, 3 çocuk babası Sami Demir, çevreden topladığı atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Demir, çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçaları ile kuruttuğu yapraklar ile tablolar yapıyor. Amacının, 23 yıldır çevre bilincine dikkat çekmek olduğunu belirten Sami Demir, "Bugüne kadar çevreden topladıklarımla 500'ün üzerinde tablo ve çeşitli biblolar yaptım. Bunu yaparken hem çevreyi temizledim hem de insanlara çevre bilinci aşıladım. Eğer bizler, gençlerimizi iyi yetiştirirsek iyi eğitirsek doğayı da en iyi şekilde korumuş oluruz. Bu konuda herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyorum. Pandemi nedeniyle yaptığım tabloları, başka alanlarda sergileyemiyorum. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uygun bir şekilde evimde sergiliyorum. Evim, tüm yakınlarıma ve ziyaretçilere açıktır" diye konuştu.