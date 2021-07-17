Atıkları gübre olacak

İmamoğlu, “Bayram süresince 750 personelimiz sürekli sahada, kurban satış ve kesim alanlarımızda hazır bulunacak” dedi. Hayvan pazarlarındaki atıkların daha önceki dönemlerde bertaraf edildiğini anlatan İmamoğlu, “Geçen yıl bayram süresince topladığımız 2 bin 960 ton hayvan atığını, usulüne uygun biçimde olgunlaştırdı arkadaşlarım. Şu anda elimizde, üreticimize ulaştırmaya uygun tam 750 ton gübremiz bulunuyor. Bitki besleyici, değeri çok yüksek bir organik gübre üreterek hem bertaraf tesislerinin üzerindeki yükü hafifletiyoruz hem de ücretsiz dağıtacağımız bu gübreyle doğal tarım süreçlerine ve üreticilerimize de katkı sağlıyoruz” diye konuştu. Ekrem İmamoğlu, denize kıyısı olan ilçelerde kan atıklarının yağmur suyu kanallarına verilmeyeceğini de belirtti.

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