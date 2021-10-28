'Atık toplayıcıları ‘Sıfır Atık’ın doğal paydaşları'

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Emine Erdoğan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık toplayıcı emekçiler, Sıfır Atık Hareketi’nin gizli kahramanıdırlar. Bakanlık merkez binamızda ayrıştırdığımız atıkları, lisanslı atık toplayıcı kardeşlerimize veriyoruz. Onlar da geri dönüştürüp ekonomimize katkı veriyorlar. Doğamıza destek oluyorlar” yazılı mesajını alıntılayarak şöyle dedi: “Atık toplayan emekçilerimiz, Sıfır Atık Projesi’nin doğal paydaşlarıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın atık emekçileriyle iş birliği yaklaşımını tebrik ediyor, tüm kurum ve kuruluşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum.”

YÜZDE 22’YE YÜKSELDİ

Emine Erdoğan Sıfır Atık Projesi’ne ilişkin de “Son veriler, 2017’den önce yüzde 13 olan geri dönüşüm oranının 2021 itibarıyla yüzde 22’ye yükseldiğini gösteriyor. Bu gurur verici tablonun 2023’e kadar tüm paydaşlarımızla yüzde 35’e ulaşması hedefimiz” diye bilgi verdi.