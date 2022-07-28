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Atık su plaj kapattırdı

#Zonguldak Belediyesi#Kapuz Plajı#Atık Su
Atık su plaj kapattırdı

Zonguldak Belediyesi’ne ait kent merkezindeki Kapuz Plajı girişindeki arıtma tesisinin atık su hattı dün öğle saatlerinde tıkanınca taşkın meydana geldi. Atık suyun denize karışması sonucu plaj kapatıldı.

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Denize girilmesine izin verilmemesi üzerine birçok vatandaş plajdan ayrıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, deniz suyundaki kirliliği tespit için farklı noktalardan numune aldı. Ekipler, kısa sürede vidanjörle tıkanıklığı açtı.

2 GÜN YASAK

Zonguldak Belediyesi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, atık su hattı üzerinde tıkanıklığın meydana geldiğini, plajda bugün ve yarın (perşembe ve cuma) denize girilmesine izin verilmeyeceğini belirtti. Kapuz Plajı İşletme Müdürü Korkmaz Kartal, “Ekipler geldiğinde terfi sisteminde bir arıza olduğu söylendi. Arıza kısa sürede giderildi ama biz önlemimizi almak için vatandaşlarımızı anonsla uyardık. Vatandaşlarımız da bu yasağa riayet ediyor” dedi.

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#Zonguldak Belediyesi#Kapuz Plajı#Atık Su

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