MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAtık malzemeler alev aldı; depo, daire ve minibüs yandı
GeriGündem Atık malzemeler alev aldı; depo, daire ve minibüs yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga TAHÇI - DHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 16:43 | Son Güncelleme:

Atık malzemeler alev aldı; depo, daire ve minibüs yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atık malzemeler alev aldı; depo, daire ve minibüs yandı
Abone Olgoogle-news

İzmir'in Balçova ilçesinde apartmanın önüne bırakılan atık malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangında, zemin kattaki hurda deposu ve üzerindeki daire ile park halindeki minibüs kullanılmaz hale geldi. Yangının çıktığı hurdacıya ait malzemeler için dün zabıta tarafından tutanak tutulduğu belirtildi.

Balçova'da hurdacılık yapan Kazım Alkan'ın depo olarak kullandığı Onur Mahallesi Fulya Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katının önüne bıraktığı eşyalar, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen sebeple alev aldı. Büyüyen alevler önce park halindeki minibüse, ardından da depo ve üzerindeki daireye sıçradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada bulunan bir vatandaş, ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Atık malzemeler alev aldı; depo, daire ve minibüs yandı

Yangında park halindeki 35 Y 4874 plakalı minibüs zarar görürken, depo ve üzerindeki daire kullanılamaz hale geldi. Apartmanın diğer dairelerinin ise boş olduğu bildirildi.

Bu arada, dün Balçova Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin, deponun önünde bulunan eşyalar sebebiyle Alkan'ı uyardığı ve boşaltması için tutanak tuttuğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle