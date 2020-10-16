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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 09:05 | Son Güncelleme:

Atık hurdalarla 2 yılda 35 ton ağırlığında heykeller yaptı

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Atık hurdalarla 2 yılda 35 ton ağırlığında heykeller yaptı
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HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak, 2 yılda hurda parçalardan toplam 35 ton ağırlığında çeşitli heykeller yaptı.

Atık hurdalarla 2 yılda 35 ton ağırlığında heykeller yaptı
Kentte uzun yıllardır mozaik ve heykel sanatçılığı ile uğraşan Mervan Altınorak, iki yıl önce çevre kirliliğine dikkat çekmek için hurda parçaları ile heykel yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önderliğindeki ’Sıfır Atık’ projesini desteklemek ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için hurda parçaları ile heykeller yaptığını anlatan Altınorak, hurda parçalardan 2 yılda toplam 35 ton ağırlığında çeşitli heykeller yaptığını dile getirdi.

Bugüne kadar atık ve hurda parçalarıyla at, geyik, kartal, kelebek, flamingo, büst, kurt, el, kelaynak, tavus kuşu, fener balığı, kamera, masa, sehpa ve kelebek heykelleri yaptığını belirten Altınorak, şunları söyledi:

"İşe ABD'den bir Türk vatandaşının talebi ile başlamıştım. İlerleyen günlerde ülkemizde sıfır atık projesinin desteklenmesi gerektiğini düşünerek devam ettim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yürüttüğü ’Sıfır Atık’ projesini desteklemek ve halkımıza çevresel atıklara, çevre kirliğine karşı duyarlılık amacıyla çalışmaya devam ediyorum."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçen yıl İstanbul Haliç Kongre Merkezi’ndeki sıfır atık ile ilgili toplantıya katıldığını kaydeden Altınorak, metal ve plastik atıklarla yaptığı çalışmasında plastikleri deniz sahilinden, hurdaları da hurdacılardan topladığını, ayrıca birçok vatandaşın da evlerinde kullanmadığı atıkları getirerek değerlendirilmesini istediklerini söyledi.

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