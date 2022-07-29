Atık çamur havuzu taştı, TAG Otoyolu siyaha büründü

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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin atık çamur havuzundaki atığın sızmasından dolayı 9 saattir ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu havadan görüntülendi. Dün saat 21.00 sıralarında atık havuzundaki bendin yıkılmasından dolayı havuzda biriken atık TAG Otoyoluna aktı. Yaşanan sızıntı sonucu yol çift taraflı ulaşıma kapanırken, atık çamuruna saplanan bir tır yolda kaldı. TAG otoyolunun kapanmasına neden olan atık sızıntısının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.

OTOYOL HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sızıntı faciasının yaşandığı atık çamur havuzu ile çamur bataklığına dönen TAG otoyolu havadan görüntülendi. Yolda biriken atığı temizlemek için 9 saattir aralıksız çalışan iş makineleri ile ekiplerin çalışmaları dron kamerasına yansıdı. Dün geceden beridir otoyoldaki atık çamuruna saplı halde olan tır da dronla görüntülendi.



OTOYOL SİYAHA BÜRÜNDÜ

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Havadan görüntülenen bölgedeki atık faciasının etkilediği alanın büyüklüğü dikkat çekerken sızıntı nedeniyle bölge siyaha büründü. Ekiplerin yola akan atığı iş makineleri ile yol kenarında açılan bir çukura dökme çalışmaları sürüyor.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını vurgulayan Gül, TAG Otoyolu’nun kapanan kısmının öğlenden sonra trafiğe açılmasını beklediklerini kaydetti.

“ATIĞIN YAKLAŞIK YÜZDE 80’İ TAHLİYE EDİLDİ”

Atığın tahliye boyutunun tırdan belli olduğunu ifade eden Vali Davut Gül, “Dün yaklaşık olarak 2,5 metre hatta yer yer 3 metreye yakın bir atık çamuru vardı. Atığın yaklaşık yüzde 80’i tahliye edildi. Başta Organize Sanayi Bölgesi’nin kendi ekibi olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve buna benzer bütün kurumlar geceden beri koordineli şekilde çalışıyorlar. AFAD, Jandarma ve Emniyet ekipleri de kendi alanında çalışıyor. Tırın şoförü ilk etapta zaten kurtulmuştu. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Burada herhangi bir araç kalmadı. Çok daha ileride çamurdan dolayı bir araç kaza yapmıştı. 4 hafif yaralı vardı. Onun dışında çok şükür bir sıkıntı yok. 3-4 saat içerisinde yolun normale döneceğini tahmin ediyoruz. Yolun öğlenden sonra açılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.