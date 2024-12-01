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Atık ayrıştırma merkezinde bulundu: Kutusu açılmamış halde ve değeri 30 bin lira

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#İstanbul#Pendik#Atık
Atık ayrıştırma merkezinde bulundu: Kutusu açılmamış halde ve değeri 30 bin lira
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 10:25

Pendik'te Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi'nde, atıklar arasında piyasa değeri 30 bin lira olan, kutusu açılmamış sıfır bir akıllı telefon bulundu. Telefonu sahibine ulaştırılmak üzere işlem başlatıldı.

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Pendik Belediyesi'nin çevre dostu projeleriyle bilinen Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi'nde dikkat çekici bir olay yaşandı. Tesis çalışanları, rutin bir ayrıştırma işlemi sırasında, otomatik bant üzerinde piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan bir akıllı telefon buldu. Telefonun hem fiziksel hem de teknik olarak çalışır durumda olduğu belirlendi. Olayla ilgili tutanak tutulurken, kutusu açılmamış sıfır telefonun sahibine ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Yaşanan bu olay ileri teknolojiye sahip tesisinin yalnızca çevreyi korumakla kalmayıp, kayıp eşyaların bulunmasında da etkili bir sistem olduğunu gözler önüne serdi.

Atık ayrıştırma merkezinde bulundu: Kutusu açılmamış halde ve değeri 30 bin lira

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“BİLİNÇSİZCE ATILAN ÜRÜNLERLE DE KARŞILAŞABİLİYORUZ”

Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi'nde çalışan Zeynep Bulut, “Pendik Belediyesine bağlı atık ayrıştırma tesisinde banttan gelen pet ve cam şişeler gibi malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bantta bazen insanların bilinçsizce çöpe attığı ürünlerle de karşılaşabiliyoruz. Banttan gelen kutuyu fark ettim ve açılmamış bir telefon kutusu olduğunu anladım. Alarak amirime götürdüm. Tutanaklar tutuldu, inşallah sahibine ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Atık ayrıştırma merkezinde bulundu: Kutusu açılmamış halde ve değeri 30 bin lira

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#İstanbul#Pendik#Atık

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