Atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturmuştu... Cezasız kalmadı!

Olay, dün akşam, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Atabulvarı'nda meydana geldi. Hurdacı olduğu öğrenilen Ümit Ç. yönetimindeki 16 KM 935 plakalı kamyonetin arkasına atın boynundan iple bağlı olduğu görüldü. Caddede atın, bağlı olduğu kamyonetin arkasından koştuğu anlar, başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere yol açan görüntülerde atın, trafikte koştuğu anlar yer aldı.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sürücü Ümit Ç.'ye 'hayvana kasıtlı olarak kötü davranmak'tan 947 lira ceza kesti. Ayrıca Ümit Ç.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan trafik ekiplerince 2 bin 473 lira ceza uygulandı.