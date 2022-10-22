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Athena’ya ses kalkanı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Side Antik Kenti#Antalya Valiliği
Athena’ya ses kalkanı
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 07:00

Antalya Side Antik Kenti sınırları içinde bulunan Apollon ve Athena tapınağının daha hassas korunabilmesi amacıyla Antalya Valiliği ve Side Kazı Başkanlığı tarafından özel bir çalışma başlatıldı.

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Çalışma kapsamında, tapınaklar bölgesinde önce detaylı olarak desibel ölçümleri yapılacak sonrasında ise uzmanların görüşüne göre bölge için desibel sınırlaması belirlenecek.

TARİHİ KORUYORUZ

Desibel sınırlamasıyla ilgili yürütülen çalışma hakkında Hürriyet’e konuşan Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, şu bilgileri verdi: “Bu bölge 3’üncü derece arkeolojik sit alanı. Ama aynı zamanda da bir turizm merkezi. Yani bölgede birçok işletme var. Koruma Yüksek Kurulumuzun bu işletmelerin siluete zarar vermeden faaliyetlerine devam etmesi yönünde kararları var. Bu doğru bir yaklaşım. İşletmeler orada faaliyetini sürdürecek biz de tarihi korumaya devam edeceğiz.”

YÜKSEK DESİBEL ÇATLATIR

Karabayram, yüksek sesin tapınağa verdiği zararı şöyle anlattı: “Zaten sütunlar belli etkiler görmüş ve ayrışmalar yaşamış. O eserleri bir de yüksek ses gerilime tabi tutarsanız olumsuzluk artar. Çünkü eserler insan kulağı gibidir. İnsan kulağı yüksek sesten nasıl etkilenirse eserler de etkilenir hatta çatlamalar ortaya çıkabilir. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz.”

 

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#Antalya#Side Antik Kenti#Antalya Valiliği

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