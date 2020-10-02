Athena’lar yürüyor

Yaz aylarında doğada yalnız yürürken sözlü tacize uğrayarak seyahatini iptal etmek zorunda kalan yoga eğitmeni Şaylan Yılmaz, öfkesini muhteşem bir kadın hareketine dönüştürdü. 25 Eylül tarihinde Çanakkale’den yola çıkan 20 kadın, Troya Kültür Rotası’nı hep birlikte yürüdü. Kadınların doğada özgürce var olabilmesi için Yunan mitolojisinde sanatın ve barışın tanrıçası Athena’dan ilham alınarak yapılan yürüyüş, bugün Assos’taki Athena Tapınağı’nda, dolunay eşliğinde son bulacak.

60 KADIN DESTEK VERDİ

Yılmaz’ın, yazın yürüyüşüne devam etmek için sosyal medyadan yaptığı çağrıya, yurtiçinden ve yurtdışından 60 kadın destek verdi. İlk etapta 20 kadınla doğada yürüyüşe çıkan Yılmaz, bunu “Kadınların kendi gücünü yeniden eline alabilmesi için kadın kadına bir farkındalık yolculuğu” olarak tanımlıyor.

1 GÜNLÜĞÜNE ERKEK OLMASA

Yılmaz sözlerine şöyle devam ediyor: “Bir araştırma yapılmış. Kadınlara ‘Yeryüzünde 24 saatliğine erkekler olmayacak olsa ne yapmak isterdiniz?’ diye sormuşlar. Kadınların büyük bir çoğunluğu ‘Doğada tek başıma gezmek isterdim’ ya da ‘Şehirde gece tek başıma dolaşmak isterdim’ gibi yanıtlar vermiş. Doğada, sokakta tek başına yürüyememeyi normal görüyoruz. Bunu yapabilecek bir platform olması, kadınlara bir alan yaratacak. Eşine, sevgilisine, abisine bağımlı olmadan, özgür olmanın tadını çıkaracak.” Şaylan Yılmaz, bu oluşumu ileride ‘Doğada Özgür Kadın Platformu’na dönüştürmeyi hedefliyor.