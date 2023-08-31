Athena yükseliyor

Haberin Devamı

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü, Koruma ve Restorasyon Uzmanı mimar Cemil Karabayram, çalışmayla ilgili Hürriyet’e konuştu:

“Bugüne kadar Apollon Tapınağı’nın gölgesinde kalan Athena Tapınağı, en az 1.5 metre yükselerek yeni bir görüntüye kavuşacak.

BAKAN’DAN ÖZEL TAKİP

Güney hücrede kemer ve yarım kubbeyi tamamlamak için çelik platform kurulumu da yapıldı ve kubbe için iskele kurulumu devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy da çalışmayı bizzat takip ediyor. Apollon Tapınağı gerçekten bölgenin incisi. Bu çalışma ile Athena Tapınağı da zincirlerinden kurtularak yükselmeye başladı. Bu alan tüm çalışmalar tamamlandığında açık hava müzesi olarak kullanılacak. Side, Türk arkeolojisi açısından altın çağını yaşıyor.”