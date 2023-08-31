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Athena yükseliyor

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#Antalya Valiliği#Athena Tapınağı#Mehmet Nuri Ersoy
Athena yükseliyor
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 07:00

Antalya Manavgat’taki Side Antik Kenti’nde tarihi M.S. 150 yıllarına dayanan ve tanrıça ‘Athena’ adına yapılan Athena Tapınağı’nın restorasyon ve koruma işlemleri içinde sanat tarihçi, restoratör, arkeolog, yüksek mimar, koruma restorasyon uzmanı bulunan 20 kişilik özel ekip tarafından yürütülüyor.

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Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü, Koruma ve Restorasyon Uzmanı mimar Cemil Karabayram, çalışmayla ilgili Hürriyet’e konuştu:

“Bugüne kadar Apollon Tapınağı’nın gölgesinde kalan Athena Tapınağı, en az 1.5 metre yükselerek yeni bir görüntüye kavuşacak.

BAKAN’DAN ÖZEL TAKİP

Güney hücrede kemer ve yarım kubbeyi tamamlamak için çelik platform kurulumu da yapıldı ve kubbe için iskele kurulumu devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy da çalışmayı bizzat takip ediyor. Apollon Tapınağı gerçekten bölgenin incisi. Bu çalışma ile Athena Tapınağı da zincirlerinden kurtularak yükselmeye başladı. Bu alan tüm çalışmalar tamamlandığında açık hava müzesi olarak kullanılacak. Side, Türk arkeolojisi açısından altın çağını yaşıyor.”

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#Antalya Valiliği#Athena Tapınağı#Mehmet Nuri Ersoy

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