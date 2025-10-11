"Ateşkesin uygulanması önemli"

Haberin Devamı

İkili görüşmelerin gündeminde bu defa öne çıkan başlık, özellikle Irak’ın güneyinde yaşanan kuraklık ve su krizi oldu. Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, özetle şunları söyledi:

“(Gazze’de ateşkes) Kahire’de barış planının birinci aşamasına ilişkin bir anlaşma sağlanmış oldu. İsrail kabinesi de onayladıktan 72 saat sonra ilk aşaması uygulanacak. İnşallah kazasız belasız uygulanması, bu esnada insani yardımların girmeye başlaması, yerinden edilmişlerin yerlerine doğru gitmeye başlaması ve İsrailli birliklerin tekrar haritada belirtilen yerlere çekilmesi birinci aşama planının esas maddelerini oluşturuyor. Bunun hayata geçirilmesi önemli. Biz uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz? Birincisi bu mutabık kalınan anlaşmanın bir kazaya uğramadan yürümesi önemli. İkincisi bir sonraki aşamaların aksamadan hayata geçmesi, sürecin durmaması önemli. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu süreci yönetmeye, yürütmeye devam edeceğiz. Özgürlük Filosu’ndaki kardeşlerimiz de çok şükür kimsenin burnu kanamadan tahliye etme imkânımız oldu. Türk aktivistlerin yanı sıra 21 ülkeden 76 aktivisti de tahliye ettik. İnşallah onların bu asil eylemleri de amacına ulaşmış, bu soykırım durmuş olur.

Irak-Türkiye ham petrol sevkıyatı

Irak’ın içinde bulunduğu su problemi ile ilgili neler yapılabilir, zaten yardım ediyoruz, daha fazla ne yapabiliriz yollarını aradık. Su sıkıntısı, su azlığı şu anda Türkiye’nin de başbaşa kaldığı bir sorun. Barajlarımızdaki doluluk oranlarının düşük olması, enerji üretiminde de su miktarına bağlı olmamız bizi son derece zor şartlar altına itiyor. Ama tüm bunlara rağmen neler yapılabilir, özellikle Basra’ya inene kadar suyun daha da azaldığını biliyoruz, bunu çözmek için neler yapabiliriz bu konuyu detaylı çalıştık. Irak’ta enerji alanında işbirliği potansiyelimizi de hayata geçirmek istiyoruz. Petrol, elektrik ve doğalgaz ticaretinin yanı sıra bu alanlardaki yatırımlar yeni işbirliği imkanları sunmakta. Irak-Türkiye ham petrol boru hattından uzun bir aradan sonra 27 Eylül’de yeniden petrol sevkiyatına başlanması memnuniyet verici bir gelişme. Ülkelerimiz arasındaki elektrik ticaretinin kapasitesinin artırılmasına önem veriyoruz. Bölgesel güvenlik ve istikrarın tesisi için Irak ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlenmesi büyük önem arz etmekte. Irak makamlarının DEAŞ ile mücadeleye dönük adımlarını da memnuniyetle takip ediyoruz. Suriye’nin kuzeydoğusundaki kamp ve cezaevlerinin boşaltılmasını her ülkenin kendi vatandaşlarını geri almasını biz de desteklemekteyiz.”