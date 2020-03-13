Ateşkes bozulursa canlarını yakarız

HULUSİ Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile ASELSAN’ı ziyaret etti. Akar, yönetimle yaptığı toplantının ardından şu değerlendirmelerde bulundu:

“Barış Pınarı harekâtı bölgesinde çalışmalar sürüyor. Orada Ruslarla, ABD’lilerle bir mutabakatımız var. Hem Ruslar hem ABD’liler mutabakata sadık kalıyor, bir yere kadar bizimle beraber gidiyorlar ama orada bir şekilde kontrol edemedikleri, kontrol etmedikleri, kontrol etmek istemedikleri bir takım gruplar var. Bunlardan da geçtiğimiz 10 gün içinde 100’e yakın YPG/PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. 145 kilometre genişliği, 30 kilometre derinlikteki Barış Pınarı bölgesinde, TSK atalarına yaraşır şekilde istikrarı oluşturmak için bir çalışma içinde.

HERKES HER AN HAZIR

Önceki gün Rusya Savunma Bakanı ile telefon görüşmemiz oldu, olumlu geçti. Rus askeri heyeti geldi, görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Saldırılar durdu, ateşkes devam ediyor. 15 Mart’ta M-4 karayolunda ortak devriyeler başlayacak. Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse Herkes her an hazır. Böyle bir şey olduğu takdirde biz bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söylüyoruz. Çekilme yok.”