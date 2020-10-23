‘Ateşin Gücü’ sahasından dünyaya mesajlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara-Polatlı’daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi’nde gerçekleştirilen “Ateş Serbest-2020” faaliyetleri sırasında önemli açıklamalarda bulundu. “(Ermenistan işgali) 30 senede ne yapıldı? Koskocaman bir hiç. Ne zaman ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz Ermenistan’ın saldırılarını arttırmasının ardından öz topraklarını almak için faaliyetlere başlayınca 30 seneden beri susanlar barıştan, ateşkesten, müzakereden bahsetmeye başladılar. Bu hiç samimi değil. Bu işin çok basit bir yolu var, Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk edecek, bölgeye getirdiği paralı askerleri çıkaracak, teröristleri gönderecek. Bu kadar basit.”

EGE’DE BEYHUDE GAYRET

Türkiye’nin Yunanistan’la iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yana olduğunu yineleyen Bakan Akar, “Fakat bir anda olay uluslararası kuruluşlara aktarılıyor, basın üzerinden bir takım saldırılar oluyor, tahrikler, provokasyonlar oluyor” dedi. Akar şöyle devam etti: “Türkiye’ye 1950 metre, Yunanistan’a ise 580 kilometre mesafede olan 10 kilometrekarelik Meis Adası’nın 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı olamaz, bu kabul edilemez. Biz komşularımızı, diğer kurum ve kuruluşları diyaloğa davet ediyoruz. Bunun dışında mantığa, hukuka uymayan, özellikle üçüncü tarafların hadlerini ve boylarını aşarak kurallar koymaya çalışması beyhude bir gayrettir.”

KIBRIS TÜRKÜ YOK SAYILAMAZ

Akar, Kıbrıs konusunda da, “Kıbrıs milli davamızdır. Siz bir taraftan deniz yetki alanlarını kendinize göre dizayn etmeye çalışacaksınız, diğer taraftan Kıbrıs Türkü’nü yok sayacaksınız ve çözüm isteyeceksiniz. Bu çözümsüzlüğün ta kendisidir. Eğer siyasi çözüm isteniyorsa Kıbrıslı kardeşlerimizin varlığını kabul edeceksiniz, deniz yetki alanları konusunda kendi bildiklerinizi değil aklıselimi takip etmek suretiyle doğruyu bulacaksınız” dedi.

411 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen ‘terör koridoru’nu yapılan operasyonlarla parçaladıklarını vurgulayan Akar, "Yeni teşebbüsler olabilir mi? Olabilir. Her zaman olduğu gibi Silahlı Kuvvetlerimizin müteyakkız olması gerekmektedir” dedi. Akar, İdlib’de sağlanan barış ortamı sayesinde Suriyelilerden 411 bininin evlerine döndüğünü de ifade etti.

AZERBAYCAN’A İTHAF EDİLDİ

Akar’ın konuştuğu ‘Ateş Serbest-2020 faaliyeti’ bu yıl Azerbaycan’a ithaf edildi. “Ateşin Gücü” sloganıyla gerçekleştirilen faaliyete Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı toplam 1096 personel katıldı. TSK envanterine yeni giren dört silah sisteminin de ilk defa yer aldığı faaliyette toplam 37 silah sistemi ile hedefler imha edildi. Kargu Kamikaze İHA da Ateş Serbest faaliyetinde ilk defa görev aldı.