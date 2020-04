‘ÜŞÜYÜP TİTRİYORDUM’

“Boğaz ağrısı oldu ilk etapta, halsizliğim, üşüme titreme oldu. Ateşim hiç çıkmadı. Daha sonra hastanede tanı alıp tedavi aldığım süre boyunca da ateş yüksekliği yaşamadım. Ben bu semptomları fark ettiğimde şüphelendim. Zaten halihazırda riskli bir serviste çalışıyordum. Ekip arkadaşlarıma bunu bildirdim ve hemen gelip eşimle birlikte sürüntü vermemiz gerektiğini söylediler. İlk test sonuçlarımızda benim pozitif, eşimin negatif çıktı. Eşimin ikinci testi pozitif çıktı. Eşimde sadece koku kaybı vardı. O evde karantinaya alındı. Ben de akciğer tomografisi çekilerek hastaneye yatırıldım.

‘MORALİMİ YÜKSEK TUTTUM’

Yaklaşık 7 aydır evliyim ve evden çıkarken tekrar evimi göremeyeceğimi düşünmüştüm. Psikolojik olarak çok kötü gerçekten. Tomografi sonucu ve tetkiklerim tamamlandıktan sonra kendimin iyi olduğuna ikna oldum ve atlatacağıma inandım. Ondan sonra moral bozukluğu da direncimi düşürdüğü için kendimi hep yüksek tutmaya çalıştım. Orada olduğum süreç boyunca da antibiyotik tedavisi, klorokin tedavisi verildi. 5 gün boyunca dörtlü bir ilaç tedavisi aldım. Ardından ev karantinasına geçtim. Belirli aralıklarla gelip sürüntü örneği verdik eşimle, ikimiz de negatifleşene kadar takipten çıkmadık. O süreçte çektiğim boğaz ağrıları çok şiddetliydi.

‘AİLEMİZLE İLETİŞİMİ KESTİK’

Hastanede COVID-19 servisinde çalışacağımı öğrendiğim andan itibaren aile büyükleri ile iletişimi kestik. Kayınvalidemin kronik rahatsızlıkları var, bu yüzden onları riske atamazdık. Kimseyle görüşmedik ve sürekli maske kullandık. Etrafımızdaki herkes negatif çıktı. Sadece eşim ve ben pozitif olarak bu süreci atlattık. Önemli olan insanlara bulaştırmamak. Temas etmemeye çalışmalıyız. Biz başkasını hasta edebilir ve onun ölümüne sebep olabiliriz. Kuralları gevşettiğimiz anda birçok insanı riske atıyoruz.”

İŞYERİ HATIRASINA SOSYAL MESAFE CEZASI

Elazığ’da, H.E. beraberindeki 16 arkadaşıyla beraber bir işyeri önünde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise paylaşımın İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu’nun almış olduğu “Bütün alanlarda sosyal mesafenin en az üç adım (1.5 metre) olarak uygulanması” kuralına aykırı olduğunu tespit ederek inceleme başlattı. Polis ekipleri, fotoğraftaki 17 kişiden kimliğini belirlediği H.E., O.P., B.E., T.E. ve E.T.E.’ye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 15 bin 750 lira para cezası uyguladı. Polisin fotoğraftaki diğer 12 kişinin kimliklerini tespit çalışması ise sürüyor. (Ahmet ÇÖTELİ/DHA)





3 YAŞINDAKİ TABURCU

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüksek ateş ve öksürük şikâyeti bulunduğu için getirilen 3 yaşındaki Özbek asıllı Türk vatandaşı E.B.’nin COVID-19 testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan çocuk, 15 günlük tedaviyle hastalığını yenmeyi başardı. Baba A.N.B. ise tedavisi tamamlanan oğluna 15 günlük ayrılığın ardından kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Oğlunda gözlemlediği yüksek ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduklarını anlatan A.N.B., “Çok şükür evladımız sağlığına kavuştu. Bize alacağımız tedbirlerle alakalı eğitimler verdiler. Türkiye Cumhuriyeti ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Taburcu edilen minik E.B., hastane çalışanlarının alkışlarıyla babasına teslim edilip evine uğurlandı.

PLAZMA VERECEKLER

Bu sürecin işbirliği içinde atlatılacağına işaret eden Altıntaş, eşiyle birlikte plazma vermeye karar verdiklerini aktararak, “Eşim plazma başvurusunda bulundu, ben de semptomlarım tamamen geçtikten sonra plazma başvurusunda bulunacağım” ifadelerini kullandı.