Son dakika haberler: Ateşi yüksek çıkınca ortalık karıştı

Dün akşam Antalya’dan Isparta’ya gelen ismi henüz öğrenilemeyen yaşlı adamın otobüs terminali girişinde yapılan ateş ölçümünde ateşi yüksek çıktı. Senirkent ilçesine gitmek üzere otobüs arayan yaşlı adam, otogarın bekleme salonunda oturduğu sırada kusmaya başladı.

Çevredeki yolcular ve terminal görevlileri, koronavirüs hastası olabileceği şüphesiyle yaşlı adamın yanından uzaklaşırken, emniyet ve sağlık görevlilerine haber verildi.

Otogara gelen sağlık ekiplerine hastaneye gitmemek için direnen yaşlı adam, 2.5 saatin sonunda ikna edilebildi. Gerekli önlemler alınarak ambulansla Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülen yaşlı adama yapılan testlerde sonucun negatif olduğu, üşütmeye bağlı rahatsızlandığı belirlendi. Bu haber üzerine otogarda görevli personel de rahat nefes aldı.