AteÅŸi yÃ¼ksek Ã§Ä±kan yaÅŸlÄ± adamÄ± otomobille polisten kaÃ§Ä±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

Olay, akÅŸam saatlerinde AdÄ±yaman-Kahta karayolunun 25â€™inci kilometresinde meydana geldi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ã¶ÄŸrenilemeyen 34 JN 4435 plakalÄ± otomobili uygulama noktasÄ±nda durduran gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n ve yanÄ±nda yolculuk eden Ahmet K.'nÄ±n ateÅŸini kontrol etti. Ekipler ateÅŸi yÃ¼ksek Ã§Ä±kan Ahmet K.'yi koronavirÃ¼s ÅŸÃ¼phesi nedeni ile hastaneye gÃ¶tÃ¼rerek karantinaya almak istedi. Bu sÄ±rada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ otomobili Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rarak Ahmet K. ile beraber kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. YaÅŸanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki yaÅŸlÄ± adam olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan ambulansla AdÄ±yaman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

