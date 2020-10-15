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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 16:51 | Son Güncelleme:

Ateşi yüksek çıkan şüpheli; maske, siperlik ve eldivenle adliyede

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Ateşi yüksek çıkan şüpheli; maske, siperlik ve eldivenle adliyede
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SAMSUN’da bıçakla yaralama şüphelisi olarak gözaltına alınan ve hastanede ölçülen ateşi yüksek çıkan Polat P. (16), yapılan koronavirüs testinin negatif çıkmasının ardından yüzüne çift maske ile siperlik, eline de eldiven takılarak, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Polat P., mezarlık bölgesinde husumetlisi E.C.B. (16) ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Polat P., E.C.B.’yi göğsünden bıçakla yaraladı. Yaralı E.C.B. kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, kaçan saldırgan ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Polat P.’nin, sağlık raporu için götürüldüğü hastanede ölçülen ateşi yüksek çıktı. Koronavirüs şüphesi üzerine Polat P.’ye Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu negatif çıkan şüpheli, işlemlerinin ardından yüzüne çift maske ile siperlik, ellerinde de eldiven takılarak adliyeye sevk edildi. Polat P., adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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