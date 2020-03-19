Ateşe verdiği evinin bahçesinde yatakta uyurken bulundu

Alınan bilgiye göre İsabeyli Mahallesi'nde oturan M.S'nin evinde yangın çıktığını gören komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmaları sırasında evin bahçesinde yatakta uyurken bulunan M.S, uzun uğraşlar sonucu uyandırıldı.

Alkollü olduğu belirtilen M.S'nin üç hafta kadar önce de evini yakmaya kalkıştığı, komşularca bu girişiminin önlendiği, eşinin bu olay nedeniyle kendisini terk ederek kızının evine gittiği öğrenildi.

Jandarma Karakolunda ifadesi alınan M.S, serbest bırakıldı.