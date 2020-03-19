MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAteşe verdiği evinin bahçesinde yatakta uyurken bulundu
GeriGündem Ateşe verdiği evinin bahçesinde yatakta uyurken bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AYDIN (AA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 16:44,Son Güncelleme:/

Ateşe verdiği evinin bahçesinde yatakta uyurken bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ateşe verdiği evinin bahçesinde yatakta uyurken bulundu
Abone Olgoogle-news

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evini ateşe verdiği öne sürülen kişi, bahçede yatakta uyurken bulundu.

Alınan bilgiye göre İsabeyli Mahallesi'nde oturan M.S'nin evinde yangın çıktığını gören komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Söndürme çalışmaları sırasında evin bahçesinde yatakta uyurken bulunan M.S, uzun uğraşlar sonucu uyandırıldı.

Alkollü olduğu belirtilen M.S'nin üç hafta kadar önce de evini yakmaya kalkıştığı, komşularca bu girişiminin önlendiği, eşinin bu olay nedeniyle kendisini terk ederek kızının evine gittiği öğrenildi.

Jandarma Karakolunda ifadesi alınan M.S, serbest bırakıldı.

Ateşe verdiği evinin bahçesinde yatakta uyurken bulundu
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle