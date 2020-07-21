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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

Ateşe verdiği evini söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine saldırdı

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Ateşe verdiği evini söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine saldırdı
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BURSA’da M.Y., ateşe verdiği evini söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine saldırdı. M.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yangın yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi Bakır Sokak'ta oturan M.Y., bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle evini ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. M.Y., gelen itfaiye ekiplerine saldırarak, yangına müdahale etmelerine engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine M.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

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