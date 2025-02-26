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Ateş yaktığı metruk binadan çıkmak istemedi! Şaşırtan yanıt: Evime izinsiz giriyorsunuz

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#Pendik#Metruk Bina#İtfaiye Ekipleri
Ateş yaktığı metruk binadan çıkmak istemedi Şaşırtan yanıt: Evime izinsiz giriyorsunuz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 08:46

Pendik’te metruk binada ateş yakıp yoğun dumanda kaldı. Çevredekiler binadan çıkarmak için yardım etmeye çalışınca "Evime izinsiz giriyorsunuz, beni rahat bırakın" dedi. İtfaiye ekipleri ateşi kısa sürede söndürürken, şüpheli binadan polis tarafından çıkarıldı.

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Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Acele Sokak’ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Metruk binada çöplerden ateş yakan kişi, binayı yoğun dumanın sarması üzerine çevredekileri harekete geçirdi. Nefes almakta güçlük çeken adamı çevredeki vatandaşlar binadan çıkarmak için ikna etmeye çalıştı. Ancak bu kişi, "Evime izinsiz giriyorsunuz, beni rahat bırakın" diye bağırarak yardımları kabul etmedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından ikna edilen kişi, binadan çıkarılarak polis merkezine götürüldü. İtfaiye ekipleri ise ateşi kısa sürede söndürdü. Şüphelinin yalnız yaşadığı ve psikolojik problemleri olduğu öğrenildi.

Ateş yaktığı metruk binadan çıkmak istemedi Şaşırtan yanıt: Evime izinsiz giriyorsunuz

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‘20 GÜNDÜR BURADA’

Mahallede yaşayan Umut Yılmaz, “15-20 gündür burada içeri giriyor. Polise haber verildi, GBT’sine bakıldı. Bir sorun olmadığı için problem olmuyordu. Bugün de lastik yaktı. Daha önce yakmamıştı. Dışarıdan biri, tanımıyorum. Mahalleden de herhangi birisi tanımıyor" dedi.

Ateş yaktığı metruk binadan çıkmak istemedi Şaşırtan yanıt: Evime izinsiz giriyorsunuz

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#Pendik#Metruk Bina#İtfaiye Ekipleri

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