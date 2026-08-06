‘Ateş kuşları’ 8.975 saat uçtu

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OGM'den alınan bilgiye göre, orman teşkilatı hava-kara araçları ve personeliyle "yeşil vatan"ın korunması için 7 gün 24 saat faaliyetlerini sürdürüyor. OGM ekiplerinin orman yangınlarıyla mücadelesinde bu yıl 28 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA) ile 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesi olmak üzere 5 bin 597 kara aracı görev alıyor. Yangınlarla mücadeleye yaklaşık 28 bin personel ve 141 bini aşkın gönüllü de destek veriyor. Bu yılın başından itibaren 4 Ağustos'a kadar olan dönemde 1152 orman içi ve 2 bin 111 orman dışı alan olmak üzere 3 bin 263 yangın meydana geldi. "Ateş kuşları" olarak nitelendirilen uçaklar, söz konusu dönemde 1940 saat havada kalırken 2 bin 836 sorti yaptı. Uçaklar, 9 bin 803 ton su atışı gerçekleştirdi. Helikopterler tarafından 3 bin 982 saat uçuş gerçekleştirilirken, 16 bin 118 sorti yapıldı ve 45 bin 563 ton su atıldı. Gözlem için kullanılan İHA'lar da 3 bin 53 saat uçtu. Böylece yılbaşından bu yana hava araçları 8 bin 975 saat uçuş ve 18 bin 954 sorti yaparken, 55 bin 366 ton su attı.