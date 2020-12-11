Ateş Kara tarih verdi: Temmuzda maskeler çıkabilir

CNN Türk’te, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına konuk olan Prof. Dr. Kara, ‘normale dönüş’ ve ‘maskesiz hayat’ için gereken şartları açıkladı ve tarih verdi. Prof. Dr. Ateş Kara, nüfusun yüzde 60’ının aşılanması halinde Türkiye’nin rahatlamaya başlayacağını açıkladı. Kara, bu oranın yüzde 70-80’lere gelmesi durumunda ise normale dönüşün çok daha kolay olacağını belirtti ve “Her şeyin olumlu seyretmesi söz konusu olursa, kaba bir hesapla Türkiye yüzde 60 aşılama oranına nisan-mayıs aylarında ulaşabilir” dedi.

SENEYE YİNE TAKABİLİRİZ

Prof. Dr. Kara, bu tablonun her şeyin olumlu gitmesi durumunda geçerli olduğunun altını çizerek, temmuz ayı gibi de maskesiz sokağa çıkmanın mümkün olabileceğini ifade etti. Dünyadaki aşılamanın yüzde 60 oranına ulaşmasının bir anda mümkün görünmediğini belirten Kara, bir sonraki yıl kasım, aralık gibi tekrar maske takmak zorunda kalabileceğimize de dikkat çekti.



Kara'nın yaptığı hesaba göre her şey yolunda giderse, önümüzdeki yaz plajlarda bu karelere rastlanmayacak.