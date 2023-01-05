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Ateş cinayetinde tutuklu sayısı 6’ya çıktı

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#Sinan Ateş#Tutuklu#Vedat Balkaya
Ateş cinayetinde tutuklu sayısı 6’ya çıktı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 07:00

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş suikastına ilişkin başlatılan soruşturmada 3 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 6’ya çıkarken, tetikçi olduğu iddia edilen Eray Ö. ve onunla bağlantılı olduğu belirtilen “Dodo” lakaplı Doğukan C.’nin ise halen yakalanmadığı belirtildi.

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Suikasta ilişkin gözaltına alınanların sayısının 18’e ulaştığı belirtildi. Ateş cinayetine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında, tetikçiyi taşıyan motosikleti kullanan Vedat Balkaya ile tetikçiyi evlerinde saklayan iki şüpheli önceki gün tutuklandı. Balkaya hâkimlik sorgusunda, “Eray Ö. (tetikçi) bana husumetlim var Ankara’ya gidelim dedi. Olay günü de ‘küçük bir hesabım var, sen beni ileride bekle’ dedi. Onu bırakıp bekledim. Daha sonra silah sesleri duydum. Eray’ı alarak uzaklaştım” dediği öğrenildi. Tetikçileri olaydan önce evinde ağırladığı öğrenilen Hakan Saraç’ın ise “Beni İstanbul’dan bir arkadaşım aradı. ‘İki arkadaş Ankara’ya gelecek, kalacak yerleri yok ilgilenir misin’ dedi. Ben de o yüzden evime kabul ettim. Cinayetle ilgim yok” dediği belirtildi.

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Emniyetteki işlemleri dün tamamlanan eski MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk’ün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli akşam adliyeye sevk edildi. Hâkimlik sorgusunun ardından Köktürk ile birlikte M.U. ve M.Y. “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklanırken E.U. yurt dışına çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldı. 

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#Sinan Ateş#Tutuklu#Vedat Balkaya

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