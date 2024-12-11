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Ateş cinayeti soruşturmasına ABD’den destek

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#Sinan Ateş#Cinayet#APPLE
Ateş cinayeti soruşturmasına ABD’den destek
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 07:00

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın sanıkları Serdar Öktem ve eski Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'ın telefonlarının incelenmesi için ABD'den istenilen yardım talebine yanıt geldi.

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Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi Aykal ve Öktem’in dosyalarını ayırarak, iki sanığın telefonlarının şifrelerinin Apple firmasından istenilmesi için ABD’den adli yardım talebinde bulunmuştu. Yazıya ABD Adalet Bakanlığı mail ile yanıt verdi. ABD’nin gönderdiği yazıda “Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal’ın cinayetteki rolü nedir? Bilgilerin kaynağını/kaynaklarını özellikle belirtiniz. Neden şüphelinin telefonundaki araştırmanın cinayetle ilgili kanıt sağlayacağını düşünüyorsunuz?” gibi dosyaya ilişkin bazı sorulara yanıt verilmesi istenerek 14 Ocak 2025’e kadar süre verildi. Yazıda “Yetkililer bu bilgileri temin ettikten sonra, uygun olması halinde talebin yerine getirilmesi için her türlü çabayı göstereceğiz” denildi. 

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#Sinan Ateş#Cinayet#APPLE

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