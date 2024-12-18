Ateş cinayeti davasında gerekçeli karar: Katilleri 8 ay bilgi topladı

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Gerekçede, cinayettin azmettiricilerinden sanık Tolgahan Demirbaş’ın cinayetten 8 ay önce Sinan Ateş’e ait bilgileri toplamaya başladığı bu bilgileri sanık Doğukan Çep ile paylaştığı belirtilerek, “Her iki sanığın maktule yönelik işlenen suçu birlikte tasarladıkları anlaşılmıştır” denildi.

NEDEN ÖLDÜRMEK İSTEDİKLERİ BELİRTİLMEDİ

Cinayettin azmettiricileri sanıklar Demirbaş ve Çep’in 8 ay boyunca fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerine dikkat çekilen kararda “Suçun tasarlanmasından başlayarak, asli maddi failler Eray Özyağcı, (suçtan önce keşif yapan ve silahla ateş eden), Vedat Balkaya (suçtan önce keşif yapan ve motosikletle Eray’ı olay yerine getiren, sonrasında olay yerinden kaçıran) ve Suat Kurt’un (olay yerinde suçtan önce keşif yapan ve suçun işlenmesi sırasında gözcülük yapan) suç mahallinden kaçırılmaları ve gizlenmelerine kadar geçen yaklaşık 8 aylık süre boyunca sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş’ın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmiş olmaları karşısında, maktul Sinan Ateş’e karşı işlenen tasarlayarak öldürme suçunun aynı zamanda azmettiricisi oldukları sonuç ve kanaatine varılmıştır” değerlendirilmesi yapıldı. Bu tespite rağmen iki sanığın Ateş’i neden öldürmek istediklerine ilişkin bir değerlendirme kararda yer almadı.

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CİNAYETİN MERSİN’LE İLGİSİ YOK

Kararda, sanık Tolgahan Demirbaş’ın Ateş’in ev adresini, Mersin’de gerçekleşen olaya tepki göstermek için pankart asmak amacıyla araştırdığı yönündeki savunmasına da itibar edilmediği belirtildi. Ateş’e isabet eden 5 mermiden 4’ünün tek başına öldürücü nitelikte olduğuna dikkat çekilen kararda, sanıkların kasten öldürmeye yönelik hareket ettikleri belirtildi.