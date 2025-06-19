Ateş altında 7. gün

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İsrail’in, İran’a 13 Haziran’da başlattığı saldırının altıncı gününde İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin olası bir müdahalesinin telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağı uyarısını yaptı. Hamaney, “İran ulusu asla teslim olmayacak” dedi. Trump ise 17 Haziran’daki sosyal medya paylaşımında İran’a “koşulsuz teslim” olma çağrısı yapmıştı. Karşılıklı restleşmeler sürerken çatışma da giderek derinleşiyor. Dün erken saatlerden itibaren iki ülkenin saldırıları devam etti. İran basınına göre, son saldırılarda Tel Aviv’e ilk kez Fettah-1 hipersonik füzesi fırlatıldı. İsrail de 50 savaş uçağıyla İran’da santrifüj tesisleri, bir füze üretim merkezi ve Devrim Muhafızları’yla ilişkili bir üniversiteye saldırılar düzenlediğini duyurdu.

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50’DEN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI

İsrail, dün sabah Mehrabad Havaalanı yakınlarındaki 18. Bölge olarak bilinen bölgedeki sakinlere tahliye uyarısında bulundu. Ardından Tahran’a yeni saldırılar başlattı. İlerleyen saatlerde İsrail ordusu, İran’ın nükleer kapasitesine yönelik “kapsamlı bir zarar verme” operasyonunun parçası olarak ülke genelinde çok sayıda noktayı hedef aldığını açıkladı. Ordudan yapılan açıklamaya göre, 50’den fazla İsrail savaş uçağı, İran’da uranyum zenginleştirme sürecinin önemli bir parçası olduğu öne sürülen bir santrifüj üretim tesisini ve birkaç silah üretim tesisini vurdu. İsrail ordusunun X’teki paylaşımında, “Batı İran’daki askeri hedeflere yönelik bir dizi saldırı tamamlandı. 40’tan fazla füze altyapısı vuruldu” denildi.

ÜNİVERSİTEYE İSRAİL ATEŞİ

İsrail aynı zamanda Tahran’ın doğusunda yer alan ve İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı olduğu bilinen İmam Hüseyin Üniversitesi’ni hedef aldı. Tahran yakınlarındaki Hucir Füze Üretim Tesisi’ne de saldırı düzenlendi. Bu tesisin, İran’ın balistik füze altyapısında önemli bir rol oynadığı ve ekim ayında da İsrail tarafından hedef alındığı bildirildi. İsrail ordusu, İran’dan fırlatılan yedi insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğünü duyurdu. İsrail ordusu günün ilerleyen saatlerinde yaptığı açıklamada, beş gün içinde İran’da 1100 hedefin vurulduğunu iddia etti.

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‘FETTAH-1’ DE ATEŞLENMİŞ

İran Devrim Muhafızları Ordusu da Tel Aviv’in Neve Tzedek semtindeki sakinlere tahliye çağrısı yaptı. Bu çağrı İsrail’in “Tahran’ı tahliye edin” uyarısının ardından geldi. İran devlet medyası, İsrail’e “Fettah-1” füzelerinin fırlatıldığını duyurdu. İsrail medyasına göre, son saldırı Tel Aviv üzerinde patlamalara neden oldu ve bir otoparkta yangına yol açtı. Devrim Muhafızları bu saldırının “bir dönüm noktası” olduğunu, bu füzelerle İsrail’in “efsanevi” olarak gösterilen hava savunma sistemlerinin “sonunun başlangıcına” girildiğini ilan etti.

F-35 VE HERMES İDDİASI

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İran, İsfahan’ın doğusunda hava savunma birlikleri tarafından düşürüldüğü belirtilen İsrail’e ait “Hermes 900” silahlı insansız hava aracının (SİHA) görüntülerini de yayımladı. İran Devlet Medyası da Tahran’ın güneyindeki Veramin kentinde, İsrail’e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü öne sürdü. F-35 ile ilgili İsrail’den açıklama gelmedi.

DİJİTAL SAHAYA SIÇRADI

İran ve İsrail arasında karşılıklı füze saldırıları devam ederken savaş dijital dünyaya da sıçradı. “Yırtıcı Serçe” olarak anılan İsrail yanlısı bir hacker grubu dün, İran’ın yaptırımları aşmak için kullandığı kripto borsası Nobitex’i hedef aldı. Kullanıcılar Nobitex hesaplarına erişemezken, 90 milyon doların yok olduğu iddia edildi. Öte yandan İsrailli Ynet haber sitesinin iddiasına göre aynı hacker grubu önceki gün İran’ın Devrim Muhafızları’na bağlı Sepah Bankası’nın tüm dijital altyapısına zarar verdi ve verilerini imha etti. İran Ulusal Siber Güvenlik Komutanlığı bankacılık sistemlerine İsrail’den yoğun saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

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ABD’DEN İSRAİL’E: FÜZELER BİTİYOR

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail’in İran’dan gelen balistik füzelerini durdurmak için kullandığı Arrow hava savunma sistemindeki füzelerin tükenmek üzere olduğunu belirtti. WSJ’nin konu hakkında bilgi sahibi ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail’in Arrow balistik füze savunma sisteminde kullandığı füzeleri tükeniyor. Yetkili, ABD’nin bu nedenle İsrail’in savunmasını karadan, denizden ve havadan gelecek saldırılara karşı güçlendirmeye yönelik adımlar attığını söyledi. ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ülkeye savunma sistemleri sevk ettiğini belirten yetkili, ABD envanterindeki önleyici füzelerin de tükenme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

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İsrail’in Hava Savunma Sistemi mimarisi, Demir Kubbe (4-70 kilometre), Davut Sapanı (40-300 kilometre), Arrow 2 (500 kilometre) ve Arrow 3 (2 bin 400 kilometre) olmak üzere 4 katmana ayrılıyor. İran’dan gelen balistik füzelerin çoğunluğu Arrow 2 ve Arrow 3 hava savunma sistemleriyle engelleniyor.

CAN KAYBI ARTIYOR

Yapılan son saldırıların ardından güncel can kaybı bildirilmese de cuma gününden bu yana füze saldırılarında İsrail’de 24 ölü, 804 yaralı var. İran medyası ise ölü sayısının 585’e yükseldiğini, en az bin 326 kişinin de yaralandığını bildirdi.