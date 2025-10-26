Ata’yla el ele... Öğretmenlerden öğrencilere 29 Ekim sürprizi

Haberin Devamı

Cumhuriyet Bayramı öncesinde bazı öğretmenler, ilkokul öğrencilerine Atatürk sevgisini aşılamak için yapay zekâ uygulamalarından faydalandı. Ortaya ilkokul öğrencilerinin Atatürk’le el ele oldukları, birbirlerine baktıkları, Atatürk’ün çocukları omuzlara aldığı çok gerçekçi fotoğraflar çıktı. Bu uygulamayla öğrencilerini şaşırtan ve sevindiren öğretmenlerden biri de Eskişehir Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu’ndan Sınıf Öğretmeni Ebru Kapaklıkaya’ydı. Ebru Öğretmen, hazırladığı görselleri verdiğinde öğrencileri şaşkına döndü. Ebru Öğretmen çalışmasını ve öğrencilerinin duygularını şöyle anlattı:





“Sosyal medyada insanların yapay zekâyla çocukluk fotoğraflarına sarıldıkları görseller ürettikleri bir akım başlamıştı. Ben de neden Atatürk’e sarılmıyoruz? diye düşünerek 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi öğrencilerim için böyle görseller hazırlamayı düşündüm. Öğrencilerimin fotoğralarını çektim. Farklı Atatürk fotoğrafları ile Gemine’a yükleyerek ona istediğim görselleri oluşturması için doğru prompt verdim. Daha önce Canva üzerinden Atatürk’le ilgili görsel çalışmalar yaptım ama bu son çalışma son derece gerçekçi görsellerle sonuçlandı.

SARILABİLDİLER....

Ayrıca yine yapay zekâyla fotoğrafı hareketlendirerek çocukların Atatürk’e sarıldığı kısa videolar ürettim. Çocuklara bu zamana kadar Atatürk’ü hep kitaplardan anlattık. Özellikle ilkokulda onunla ilgili genel bilgiler aktardık. Onların Atatürk’le daha iyi bağ kurmaları için bu görseller çok kıymetli oldu. Yeni görevimde Milli Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK’te EBA’ya içerik üretiyorum. Teknoloji odaklı öğrenme senaryoları yazıyorum. Bu nedenle öğrencilerimden biraz uzak kaldım. Onlarla ukulele ve ritim derslerinde daha çok buluşabiliyorum. Artık yapay zekâ her yerde, yapay zekâdan faydalanarak yaptığım her etkinliği öğrencilerimin ailelerine de öğretmelerini istiyorum. 10 Kasım için de öğrencilerimle Atatürk’ü bir araya getirdiğim görseller üzerine çalışacağım.”





Öğrencilerini Atatürk ile yan yana getiren bir diğer öğretmen ise Kars’ın Çerme köyündeki Şehit Tahsin Yıldırım İlkokulu’nda görev yapan İhsan Kartoğlu’ydu. Cumhuriyet Bayramı haftasında öğrencilerine sürpriz hazırlamak isteyen Kartoğlu, benzer görseller hazırlayarak öğrencilerini şaşırttı. Bu görseller arasında Atatürk’ün çocuklarla aynı sıraya oturduğu ve birlikte bayrak salladığı fotoğraflar dikkat çekti.

MİNİK YÜREKLER: ‘SANKİ YANIMDA...’

Sınıf Öğretmeni Ebru Kapaklıkaya, her bir öğrenciyi yanına çağırıp tek tek hazırladığı fotoğrafları verdiğini anlatarak, “Atatürk ile birlikte fotoğraflarını görünce çok şaşırdılar ve mutlu oldular. Onların bu doğal tepkileri karşısında ben de büyük bir mutluluk yaşadım” dedi. Öğrencilerine “Atatürk’le yan yana fotoğrafınızın olması nasıl hissettirdi? Gerçekten yanınızda gibi hissettiniz mi?” sorusunu yönelttiğini söyleyen Kapaklıkaya yanıtları da şöyle sıraladı:

* “Sanki Atatürk arkamdaymış gibi hissettim.”

* “Biz geçmişe gitmişiz gibi değil, Atatürk bugündeymiş gibi hayal ettim.”

* “Ben Atatürk’ü çok merak ediyordum, keşke sarılabilseydim.”