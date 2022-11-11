Ata'ya sevgi seli

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Ellerinde Türk bayrakları ve karanfillerle çocuklar, gençler, bastonlarıyla yaşlılar ve koltuk değnekleriyle Anıtkabir merdivenlerini tek tek çıkan engelliler Atatürk’e sevgisini ve minnetini sundu.

Ebediyete intikalinin 84’üncü yılında Ata’mızı saygıyla, minnetle ve özlemle andık. 09.05’te sirenlerin çalmasıyla dün tüm yurtta hayat durdu. Sürücüler araçlarından indi, işçiler çalışmayı bıraktı. Genci yaşlısı, simitçisi balıkçısı tüm ülke, yüreğinin ta derinlerinde hissettiği şükran duygusuyla Ata’ya saygı duruşuna geçti.