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Ata'ya sevgi seli

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#Mustafa Kemal Atatürk#Anıtkabir#10 Kasım
Ataya sevgi seli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 07:00

Resmi törenin ardından Anıtkabir’in kapıları vatandaşların ziyaretine açıldı. 7’den 77’ye on binler Anıtkabir’e akın etti.

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Ellerinde Türk bayrakları ve karanfillerle çocuklar, gençler, bastonlarıyla yaşlılar ve koltuk değnekleriyle Anıtkabir merdivenlerini tek tek çıkan engelliler Atatürk’e sevgisini ve minnetini sundu.

Ataya sevgi seli



EN YÜREKTEN SAYGI DURUŞU

Ebediyete intikalinin 84’üncü yılında Ata’mızı saygıyla, minnetle ve özlemle andık. 09.05’te sirenlerin çalmasıyla dün tüm yurtta hayat durdu. Sürücüler araçlarından indi, işçiler çalışmayı bıraktı. Genci yaşlısı, simitçisi balıkçısı tüm ülke, yüreğinin ta derinlerinde hissettiği şükran duygusuyla Ata’ya saygı duruşuna geçti.

Ataya sevgi seli

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#Mustafa Kemal Atatürk#Anıtkabir#10 Kasım

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