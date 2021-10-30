Ata’ya Cumhuriyet akını

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Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Atatürk’ün mozolesine çiçekler bıraktı, Anıtkabir Müzesi’ni gezdi. Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz kıyafetleriyle, Atatürk’ün ebedi istirahatgâhına gelenler arasında gençler, bebekli aileler ile yaşlılar da vardı.

Anıtkabir Komutanlığı’nda görevli askerlerin mozoleye çıkan merdivenlerdeki nöbet değişimi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle Anıtkabir ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.