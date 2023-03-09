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Ata’ya asker selamı

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Meral Akşener#Anıtkabir
Ata’ya asker selamı
Rıza Özel
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ziyaret ettiği Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesine çelenk koyduktan sonra saygı duruşu sırasında asker selamı verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kadın kolları ile birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti. Kadınlar ve partililerden oluşan heyetle Aslanlı Yol’dan yürüyerek geldiği Atatürk’ün mozolesine kırmızı beyaz çiçekler bırakan Akşener, saygı duruşu sırasında asker selamı verdi.

Akşener, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

BUGÜNLERE GELEN KÖY KIZLARIYIZ

“Biz nice zor şartların ve imkânsızlıkların içerisinde Cumhuriyet’imizin bizlere sunduğu fırsat eşitliğiyle bu günlere gelen köy kızlarıyız. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de yılmayan, yıkılmayan ve mücadeleden asla vazgeçmeyen Türk kadınlarıyız. Cumhuriyetimizin bizim için ne kadar büyük bir şans olduğunun da farkındayız. Çünkü biliyoruz ki kadınların omuzlarında yükselen bu memleket yeni asrında kadınları görmezden gelemez. Çünkü Türk kadını güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. Bu bilinç ve inançla bir kez daha söz veriyoruz ki, ülkemiz ve milletimiz için durmaksızın çalışacak, evlatlarımızın geleceği için yılmaz bir mücadele verecek, Cumhuriyetimizin yeni asrında kadınlarla birlikte tarih yazacağız. Büyük Türk milleti için verdiğiniz mücadeleyi ve biz Türk kadınları için açtığınız yolu bir kez daha şükranla selamlıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

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Ata’ya asker selamı

 

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Anıtkabir

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