×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ata’ya 102. yıl ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#Cumhuriyet Halk Partisi
Ata’ya 102. yıl ziyareti
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla parti yöneticileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mahsur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve çok sayıda milletvekiliyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Haberin Devamı

Özel’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Özel, deftere şunları yazdı:

PARTİMİZ SALDIRI ALTINDA

“İki büyük eserinizden biri olan partimizin kurucu değerleri ışığında millet iradesini, adaleti ve özgürlüğü kararlılıkla savunuyoruz. CHP’nin bugünkü temsilcileri olarak 102 yıl önceki azimle bugün de ülkemizi hukuk ve çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Halkın iradesine yönelik her baskıya, adaletsizliğe ve hukuk dışı müdahaleye karşı daha güçlü, daha örgütlü ve daha kararlıyız. ‘Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır; her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir’ sözünüzden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi kurucu değerleriyle buluşturacağımıza, halkımızı hak ettiği özgürlük, eşitlik ve refaha kavuşturacağımıza söz veriyoruz. Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne olursa olsun savunacağız.” Özel ve beraberindeki heyet, 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarına da çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Özgür Özel#Cumhuriyet Halk Partisi

BAKMADAN GEÇME!