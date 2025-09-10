Ata’ya 102. yıl ziyareti

Haberin Devamı

Özel’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Özel, deftere şunları yazdı:

PARTİMİZ SALDIRI ALTINDA

“İki büyük eserinizden biri olan partimizin kurucu değerleri ışığında millet iradesini, adaleti ve özgürlüğü kararlılıkla savunuyoruz. CHP’nin bugünkü temsilcileri olarak 102 yıl önceki azimle bugün de ülkemizi hukuk ve çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Halkın iradesine yönelik her baskıya, adaletsizliğe ve hukuk dışı müdahaleye karşı daha güçlü, daha örgütlü ve daha kararlıyız. ‘Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır; her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir’ sözünüzden aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizi kurucu değerleriyle buluşturacağımıza, halkımızı hak ettiği özgürlük, eşitlik ve refaha kavuşturacağımıza söz veriyoruz. Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne olursa olsun savunacağız.” Özel ve beraberindeki heyet, 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarına da çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.