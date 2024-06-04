Atatürk’ün tavsiyesiyle öğretmen olmuştu... Asırlık Çalıkuşu veda etti

Haberin Devamı

İzmir’in Dikili ilçesinde 76 yaşındaki oğlu Ersun Özar ile yaşayan 1916 doğumlu Sabiha Özar, geçtiğimiz 1 Ekim’de 108 yaşına basmıştı. Büyük Önder Atatürk ile ilk kez 22 Mart 1923 tarihinde Konya’da karşılaşan, hatta sonraki yıllarda PTT tarafından pul olarak basılan fotoğrafta yer alan Özar, Ata’nın kendisine verdiği ‘Okuyup öğretmen ol’ tavsiyesini dinleyip 42 yıl boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirmişti. Sabiha Özar, daha sonra Atatürk ile iki kez daha karşılaşmış ancak konuşma fırsatı bulamamıştı.

Özar, son günlerinde Hürriyet’e verdiği röportajda, “Eğer Atatürk ile yeniden konuşabilseydim ona okuyup öğretmen olduğumu söylemeyi çok isterdim” demişti. Son iki aydır hastanede tedavi gören Özar, dün sabah saat 08.00 civarında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Oğlu Ersun Özar, annesinin cenaze töreninin 7 Haziran Cuma günü yapılacağını söyledi:

Haberin Devamı

SON RÖPORTAJINI HÜRRİYET’E VERDİ

Ersun Özar, annesinin Cumhuriyet’in yüzüncü yılını heyecanla beklediğini ve gördüğünü dile getirerek o günden önce de en son röportajını Hürriyet’e verdiğini belirtti. Sabiha Özar, 27 Ekim 2023’te Hürriyet’te yayınlanan haberde nefesi yettikçe 10’uncu Yıl Marşı’nı söyleyeceğini belirterek, gençlere şu tavsiyeleri vermişti: “Öğrenciler, elindekilerin kıymetini iyi bilsin. Cumhuriyet’e sarılsınlar. Çünkü Cumhuriyet önü açık bir yönetimdir. Ancak böylelikle emin adımlarla geleceğe yürüyebilirler.”