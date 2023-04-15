Atatürk'ün otomobiline Anıtkabir'de özel koruma

Haberin Devamı

Atatürk'ün 1936-1938 yılları arasında makam aracı olarak kullandığı özel üretim Cadillac marka otomobilin aslına uygun şekilde restorasyonu yapılmak üzere Antika Otomobil Federasyonu ile iş birliği yapıldı. Anıtkabir'deki 23 Nisan Kulesi'nden sökülüp çıkartılan otomobil, 2018'de restorasyon için İstanbul'a götürüldü. Eksik parçaları Amerika'dan getirilen aracın, iç döşemesi de yeniden üretildi.

Restorasyon çalışması Anıtkabir Komutanlığı tarafından güvenlik kamerasıyla Ankara'dan anlık takip edilen araç, 5 yıl sonra yeniden Anıtkabir'e getirildi. Aslına uygun restore edilen araç, 23 Mart'tan itibaren yeniden Anıtkabir'de sergilenmeye başlandı.

Haberin Devamı

ÖZEL İKLİMLENDİRMELİ BÖLMEDE KORUMA

23 Nisan Kulesi'nde sergilenen otomobil, özel korumalı camekan içerisinde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar, otomobile yoğun ilgi gösterdi. Otomobilin içinde bulunduğu camekan, kendine özel iklimlendirmeye sahip. Sıcaklık ve nemin belli bir seviyede tutulduğu camekanın içi sürekli kontrol edilerek otomobilin ömrünün olabildiğince uzaması sağlanıyor. Camlı bölme ile ziyaretçilerin araca dokunması veya yaklaşması da engelleniyor. Ayrıca camekanı oluşturan anti reflekte cam, yansımayı olabildiğince aza indirerek ziyaretçilerin aracın fotoğraflarını daha iyi çekebilmesine olanak sağlıyor.

Otomobilin restorasyonu Antika Otomobil Derneği Federasyonu Başkanı Cengiz Arsay’ın sahip olduğu Mehmet Arsay Klasik Otomobil Müzesi’nin atölyesinde gerçekleştirildi. Restorasyon, Cengiz Arsay’ın başkanlığındaki Kemal Akel, Harutyun Pehlevan, Osman Nuri Elagöz, Adem Yıldırım, Faruk Döşer, Atilla Huskalar ve Sedat Sönmez’den oluşan ekip tarafından yapıldı. Otomobilin sergilendiği özel camekanlı bölme ise Türk cam üreticisi tarafından üretildi.

Haberin Devamı

3 OTOMOBİL DE RESTORE EDİLDİ

Atatürk’ün kullandığı ve Anıtkabir’de sergilenen diğer 2 Otomobil de farklı zamanlarda aslına uygun olarak restorasyona tabi tutuldu. Otomobillerin restorasyon süreci, Anıtkabir Bakım Onarım ve Restorasyon Kurulu’nun 6 Kasım 2012 tarihindeki toplantısında alınan kararla başladı. Alınan kararla 3 otomobilin de özgün yapısının korunması kaydıyla uzman personeller eşliğinde restorasyonunun yapılması kararlaştırıldı.

Haberin Devamı

Restorasyona tabi tutulan ilk araç 1934 model üstü açık Lincoln marka otomobil oldu. Aracın restorasyonu 18 Haziran 2014-26 Ekim 2015 tarihleri arasında aslına uygun şekilde gerçekleştirildi. Otomobil, Mehmet Arsay Klasik Otomobil Müzesi atölyesinde uzman ekip tarafından restorasyonu gerçekleştirilerek Anıtkabir'e teslim edildi. 2’inci otomobil 1935 model Lincoln marka zırhlı makam aracı da 28 Ekim 2015-21 Haziran 2018 tarihleri arasında restore edildi. Son olarak restorasyonu yapılan Cadillac marka otomobille birlikte Atatürk’ün kullandığı 3 makam aracının da gelecek nesillere aktarılması sağlandı.

Restore edilen 3 araç da özel iklimlendirmeye sahip camekanlarda korunuyor. Ayrıca camekanların önüne konulan ekranlarda, otomobillerin restorasyon sürecine dair vidolar yer alıyor.