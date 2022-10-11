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Atatürk’ün odasında 10 Kasım hazırlığı

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#Atatürk#Dolmabahçe Sarayı#Oda
Atatürk’ün odasında 10 Kasım hazırlığı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 07:00

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı’ndaki 71 numaralı oda, kapsamlı bakım ve onarıma alındı.

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Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar öncesi sarayın Harem kısmında bulunan odanın tavan etekleri ve duvar yüzeyleri fotoğraflandı, hasar tespiti yapıldı. Ardından tavan ve duvarlardaki mimari süslemelerde yüzey temizliği başlatıldı.

Atatürk’ün odasında 10 Kasım hazırlığı

Tavanda ve duvarda zaman içinde oluşan çatlaklar ve boya kalkmaları da elden geçiriliyor. Çalışmaların 5 Kasım günü sonra ermesiyle odanın 10 Kasım'a yetiştirilmesi planlanıyor. Çalışmalar süresince Atatürk’ün vefat ettiği oda başta olmak üzere çalışma odası ve banyosu ile Harem’in diğer bölümlerinin ziyarete açık olacağı belirtildi.

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Atatürk’ün odasında 10 Kasım hazırlığı

RESTORASYON Daire Başkanı Gökşen Canıyılmaz yapılan çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi: “İlk olarak fotoğrafla hasar tespitimizi belirledik. Dijital arşivimize aktardık. Milli Saraylar Restorasyon Daire Başkanlığı'na bağlı 12 kişiden oluşan uzman ekibimizle beraber hangi yöntemleri uygulayacağımıza karar verdik. Uzman ekibimizde hem restoratör arkadaşlarımız hem de kalemkâr arkadaşlarımız bulunmakta. İlk olarak yaptığımız çalışma kuru temizlik çalışması. Vakumlu restorasyon süpürgesi ve fırçası yardımıyla yüzeyleri kirden arındırdık. Arkasından saf su ve pamuk yardımıyla nemli temizliğe başladık. Zamanla oluşan çatlakları enjeksiyon sistemiyle doldurduk ve boya kalkmalarını da macunlama yöntemiyle kontrol altına almaya çalıştık. Zımparalayıp tozdan arındırdık.”

Atatürk’ün odasında 10 Kasım hazırlığı

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#Atatürk#Dolmabahçe Sarayı#Oda

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