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Atatürk'ün nadir bilinen fotoÄŸraflarÄ± sergilendi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ankara#10 KasÄ±m#Atatürk
AtatÃ¼rkÃ¼n nadir bilinen fotoÄŸraflarÄ± sergilendi
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 10, 2022 16:14

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n nadir bilinen fotoÄŸraflarÄ±, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 84'Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Ankara'da sergilendi.

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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Millet KÃ¼tÃ¼phanesi'nde, Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n hayat hikayesinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 'Selanik'ten AnÄ±tkabir'e Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk' isimli fotoÄŸraf sergisi aÃ§Ä±ldÄ±. Sergide AtatÃ¼rk'Ã¼n nadir bilinen, daha Ã§ok ailesi ve sosyal hayatÄ±na iliÅŸkin 133 fotoÄŸraf yer aldÄ±.

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Ä°ÅŸte sergide yer alan AtatÃ¼rkÃ¼n az bilinen fotoÄŸraflarÄ±Ä°ÅŸte sergide yer alan Atatürk'ün az bilinen fotoÄŸraflarÄ±Haberin Tüm Görselleri

Sergideki AtatÃ¼rk'Ã¼n YeniÃ§eri kÄ±yafeti ile baloda Ã§ekildiÄŸi fotoÄŸraf dikkat Ã§ekti. Yine sergide, AtatÃ¼rk'Ã¼n eÅŸi Latife HanÄ±m ile yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretler ve genÃ§lik dÃ¶neminde Libya, Åžam ile Balkanlar'da Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ± bulunuyor.

AtatÃ¼rkÃ¼n nadir bilinen fotoÄŸraflarÄ± sergilendi

AtatÃ¼rk'Ã¼n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen tÃ¶rene iliÅŸkin fotoÄŸraflar da sergileniyor. AtatÃ¼rk'Ã¼n ailesi ile yakÄ±n Ã§evresinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n da olduÄŸu sergi, kasÄ±m ayÄ± sonuna kadar ziyaretÃ§ilere aÃ§Ä±k olacak. AyrÄ±ca sergideki fotoÄŸraflar, kitap haline getirilip basÄ±ldÄ±.

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AtatÃ¼rkÃ¼n nadir bilinen fotoÄŸraflarÄ± sergilendi

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