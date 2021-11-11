‘Atatürk’ün mirasını sürdüreceğiz’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’deki tören sonrası CHP Balkan Masası tarafından Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen “Atatürk’ü Anmak ve Anlamak Konferansı”na katıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın verdiği konferansın ardından konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

“83 yıl önce sadece Türkiye’nin değil, önemli bir dünya liderini sonsuzluğa uğurladık. Atatürk’ün bıraktığı çok değerli bir miras ve önemli değerler var. Bunu sürdüreceğiz. Hocamız operadan söz etti, arkeolojiden, tıptan, kurmaylıktan söz etti, dış politikadan, büyükelçilerin nasıl yetişmesi gerektiğinden söz etti. Balkanlardan söz ederken ‘Her birimiz birer Balkanlıyız’ dedi. 83 yılın birikimlerinden söz etti. Birinci Cihan Harbi’nin kadrolarının ne kadar değerli olduğunu anlattı.

Öğretmenlerin ne kadar değerli olduğundan söz etti. Gerçekten de eğitim bir topluma sınıf atlatan temel unsur aslında. Şu anda en temel sorunlarımızdan birisi de eğitim.

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Şundan emin olmanızı isterim, Mustafa Kemal’in kurduğu bu partinin kadroları, yoldaşları olarak güzel Cumhuriyetimizi, Cumhuriyetin ikinci yüz yılında gerçek anlamda demokrasiyle taçlandıracağız.”

Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da mesajında “10 Kasım’lar, Atamızı anmak kadar, onun yaptıklarını da anlamak ve anlatmak, genç nesillere aktarmak için de bir fırsattır” dedi.