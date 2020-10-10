Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 95. yıldönümü kutlandı

Manisa Garı’nda düzenlenen törende Atatürk’ün Manisa’ya trenle gelişi temsili olarak canlandırıldı. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Albay Sebahattin Kalkan, daire müdürleri, STK ve siyasi partilerin temsilcileri ile askeri erkan katıldı. Garda gerçekleştirilen törende trenden ilk olarak Atatürk portresi öğrenciler tarafından indirilirken, ardından Türk bayrağı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e teslim edildi. Manisa Garı’nda düzenlenen temsili karşılama törenin ardından protokol üyeleri ve beraberindekiler kortej eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Büyük Atatürk portesi ve Türk Bayrağı öncülüğünde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl katılamayan vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından ve cadde kenarlarından Türk Bayraklarını sallayarak kutlamaya eşlik etti. Kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptı. Konuşmanın ardından Atatürk’ün Manisa’ya gelişinde dönemin belediye başkanı olan Bahri Sarıtepe’nin kent adına konuşmasını Cumhuriyet Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Kamil Özer yaparken, Atatürk’ün cevap konuşmasını ise Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli Şube Müdürü Haydar Işıkçı okudu.