Atatürk’ün ‘kitapçı’sı

Haberin Devamı

110’uncu yıla kavuşmaktan dolayı çok memnun olduklarını belirten Ragıp Kitapçı, “Bugünlere gelebildik, devam edebildik” dedi.

Ailesinin Balkan Savaşları sonrasında Selanik’ten İzmir’e göç edip geçimlerini sağlamak için kitap ve kırtasiye dükkânı açtığını belirten Kitapçı, ‘Yavuz Kitabevi’ isminin ise o dönemlerde meşhur gemilerden olan ‘Yavuz’ zırhlısından alındığını söyledi.

EDEBİYAT MERAKLILARININ UĞRAK YERİ

- Dükkânı edebiyata meraklı olan kişilerin ziyaret ettiğine dikkat çeken Kitapçı, “Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen roman ve hikâye yazarı Cevat Şakir Kabaağaçlı, kendisi uzun yıllar Bodrum’da yaşadı ama sıklıkla İzmir’e gelirdi ve bize uğrardı. Yanında İzmirli Şadan Gökovalı da olurdu ” dedi.