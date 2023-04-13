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Atatürk’ün ‘kitapçı’sı

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#Balkan Savaşları#Selanik#İzmir
Atatürk’ün ‘kitapçı’sı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 07:00

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda Selanik’ten İzmir’e göç eden Fahrettin-Hüsnü kardeşlerin 1913 yılında kurduğu Yavuz Kitabevi, bu yıl 110’uncu yaşını kutluyor. Soyadı Kanunu ile bizzat Atatürk tarafından ‘Kitapçı’ soyadı verilen ailenin mirasını ikinci kuşak olarak bugüne kadar getiren Ragıp (80) ve Birgül (85) Kitapçı kardeşler, babalarından devraldıkları mirasa sahip çıkıyor.

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110’uncu yıla kavuşmaktan dolayı çok memnun olduklarını belirten Ragıp Kitapçı, “Bugünlere gelebildik, devam edebildik” dedi.

Ailesinin Balkan Savaşları sonrasında Selanik’ten İzmir’e göç edip geçimlerini sağlamak için kitap ve kırtasiye dükkânı açtığını belirten Kitapçı, ‘Yavuz Kitabevi’ isminin ise o dönemlerde meşhur gemilerden olan ‘Yavuz’ zırhlısından alındığını söyledi.

EDEBİYAT MERAKLILARININ UĞRAK YERİ 

- Dükkânı edebiyata meraklı olan kişilerin ziyaret ettiğine dikkat çeken Kitapçı, “Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen roman ve hikâye yazarı Cevat Şakir Kabaağaçlı, kendisi uzun yıllar Bodrum’da yaşadı ama sıklıkla İzmir’e gelirdi ve bize uğrardı. Yanında İzmirli Şadan Gökovalı da olurdu ” dedi.

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#Balkan Savaşları#Selanik#İzmir

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