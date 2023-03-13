Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na giriş yıl dönümü kutlandı

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, o zamanki adı 'Mekteb-i Harbiye-i Şahane' olan Kara Harp Okulu'na girişinin 124'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldı.

Törende, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen yoklama yapıldı. Yoklamada numaraları okunan Kara Harp Okulu öğrencileri sırayla kalkıp ‘Burada’ diye bağırdı. Sıra, Atatürk’ün Kara Harp Okulu’ndaki numarası ‘1283’e geldiğinde ise tüm Kara Harp Okulu öğrencileri ayağa kalkarak hep bir ağızdan 'içimizde' diye bağırdı.

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Törende konuşan Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı, "Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyen var olacak olan bir devlet kurmak için gerekli inanç ve temel nitelikte pekiştireceği dönemin başlangıcı olan bugün tüm Harbiyeliler için fevkalade anlamlıdır. Bizler için Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Atatürk’ün mezun olduğu okulda görev yapıyor olmak, ayrı bir heyecan motivasyon kaynağıdır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde devletin bir bütün halinde depremzedelerle birlikte olduğunu söyledi. Akar, depremde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilk andan itibaren vatandaşın yanına koştuğunu belirterek, "Saat 04.30'da Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı’nda alarm verilmiştir. Aynı zamanda; Genelkurmay, Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerimiz Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda kriz merkezlerinde eşlik etmişlerdir. O andan itibaren de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bütün imkanları seferber etmek suretiyle bu felakete karşı alınması gereken tedbirler konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olmuşlardır" diye konuştu.

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Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede olduğu gibi, depremle mücadelede de üzerine düşen görevi yapmak zorunda olduğuna değinerek, "Verilecek her türlü göreve hazır olmak sizin boynunuzun borcu. Harbiye’deki imkanlardan istifade ederek kendinizi geliştirmek zorundasınız. Subayın en önemli özelliklerinden biri de çok yönlü olmasıdır. Önümüzdeki dönemde, karşınıza çıkacak değişik şartlarda alacağınız görevleri en iyi şekilde yapmak için ne yapılması gerekiyorsa, yasalar doğrultusunda, devletimizin diğer kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon halinde her türlü göreve hazır olmalısınız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Akar ve beraberindekiler törenden sonra, Milli Savunma Üniversitesi'nde kurulan sergi alanını gezdi. (DHA)