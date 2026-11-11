Atatürk’ün huzurunda Anıtkabir’de devlet töreni

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 88’inci yılında ilk anma töreni Anıtkabir’de düzenlendi. Anıtkabir’deki tören, saat 08.45’te devlet erkânının Aslanlı Yol’dan yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki Aslanlı Yol’daki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkânı yer aldı. Törende MHP Lideri Devlet Bahçeli yer almadı.

AY YILDIZLI ÇELENK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:





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TÜM İMKÂNLARIMIZI HAREKETE GEÇİRDİK

“Aziz Atatürk, ebedi âleme irtihalinizin 88’inci sene-i devriyesinde, zat-ı âlinizi, silah arkadaşlarınızı, İstiklal Harbi’ni sevk ve idare eden Gazi Meclis’imizin muhterem üyelerini, vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan şehitlerimizi ve milletimiz için ağır bedeller ödeyen gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti’ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkânlarımızı harekete geçirmiş durumdayız. Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.”

HÜRMETLE ANIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından da “Cumhuriyet’imizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi âleme irtihalinin 88’inci yıldönümünde rahmetle yâd ediyorum. Her köşesinde bir aslan yatan bu aziz vatanda, İstiklal Harbi’ni sevk ve idare ederek Cumhuriyet’e giden yolu açan Gazi Meclis’imizin o dönemki tüm üyelerini hürmetle anıyorum” paylaşımında bulundu.