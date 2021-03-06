Atatürk’ün hiç bilinmeyen fotoğrafı... ‘Antalya’ya sefalar getirdin’

Mustafa Kemal Atatürk, 1930 yılı mart ayının başlarında ziyaret ettiği İzmir’den sonra Aydın, Denizli, Isparta ve Burdur’a geçti. 6 Mart 1930 günü ise Antalya’ya ilk ziyareti gerçekleştirdi. Antalyalıların büyük sevinçle beklediği Atatürk, saat 16.00 sıralarında Kepez’den şehre kadar, yolun iki yanını dolduran halk tarafından “Hoş geldin. Sefalar getirdin. Yaşa, var ol Gazi” sesleriyle karşılandı. Atatürk, Antalya’da bir hafta kaldı ve bugün Işıklar Caddesi üzerinde Atatürk Evi ve Müzesi olarak restore edilen ve içindeki tüm eşyaları o günkü halk tarafından hazırlanan iki katlı konakta kaldı.

YILLARCA SAKLANMIŞ

Atatürk’ün kaldığı konağın önünde çekilmiş ve bugüne kadar hiçbir yerde de yayınlanmamış orijinal bir fotoğrafı ortaya çıktı. 1930 yılındaki ziyarette Atatürk’ün konakladığı evin önünde çekilen ve orijinal kart çıktısı olan fotoğrafın, o dönem Antalya’daki görevli hâkim veya savcı Tengiz olarak bilinen kişinin eşi Havva Tengiz tarafından yıllarca saklandıktan sonra Atatürk’ü çok seven komşusu Gülsevim Enson’a armağan edildiği, Enson’un da Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şubesi’ne bağışladığı öğrenildi.

ORİJİNAL KART BASKISI

Fotoğrafın hikâyesini anlatan ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, “Orijinal ve hiçbir yerde yayınlanmamış bir fotoğraf. Fotoğraftaki bina ve fotoğraf da orijinaldir. Yaklaşık 10 yıl önce şubemize, gönülden Atatürk’e bağlı bir Türk kadını Gülsevim Hanım bu fotoğrafı armağan etti” dedi.

UZMAN GÖRÜŞÜ: ‘YANINDA AFET İNAN VAR’

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Dr. Mithat Atabay, fotoğrafı ilk defa gördüğünü belirterek şunları söyledi: ‘’Atatürk’ün yanında Afet İnan Hanımefendi var. Arkasındaki subayın Kazım Özalp Paşa olduğunu düşünüyorum ama fotoğraf biraz flu. Belki de Antalya bölgesindeki kolordu komutanı da olabilir. Ama boyu posu Kazım Özalp’ı andırıyor.’’