Atatürk’ün heykellerine saldıran provokatör yakalandı

Polisin yaptığı çalışmada okullara elinde boya kovası ile giren bir kişi 2 bin saatlik güvenlik kameraları incelemesiyle tespit edildi. Özel ekip, şüphelinin G.D., olduğunu belirledi. Şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla Marmaraereğlisi ilçesindeki evinde yakalandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, yakalanan şüphelinin terör örgütleriyle bağlantısının araştırıldığını açıkladı.

SAPLANTILI PAYLAŞIMLAR

Valilik, G.D.’nin suç kaydının olmadığını ve sosyal medya hesaplarından saplantılı paylaşımlarda bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, şüphelinin evinde dijital malzemeler, olayda kullanıldığı değerlendirilen sprey boya, Atatürk aleyhinde hazırlanmış el yazısı notları, patlayıcı madde yapımında kullanıldığı/kullanılabileceği değerlendirilen kimyasal maddeler, gece dürbünü, 1 adet av tüfeği ve fişek ele geçirildiği belirtildi.

SOYLU: TÜRK POLİSİ YAKALAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provokasyon yapan şüphelinin yakalandığını duyurdu. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, “Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı... Türk polisine koskoca bir alkış. 2 gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer. Türk polisi yakalar” ifadelerini kaydetti.

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