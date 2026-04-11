Atatürk’ün hatırası ev müze olarak hizmette

Haberin Devamı

Adapazarı Tren Garı karşısında yer alan ve 1910-1915 yıllarında dönemin Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Baha Bey tarafından yaptırılan 3 katlı konut, daha sonra Atatürk'ün yakın arkadaşı olan milletvekili Hasan Cavit Bey tarafından satın alındı. Konutta, 14-21 Haziran 1922'de Büyük Taarruz öncesinde ordu denetlemeleri için kenti ziyaret eden Atatürk, 2 yıl görüşemediği annesi Zübeyde Hanım'la buluşup konakladı. Sivil mimari örneği olarak 1983'te tescil edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca kamulaştırılıp aslına uygun yenilenen yapı, 1993'te müze olarak ziyarete açıldı. Müzenin bahçesinde, Sakarya sınırları içinde bulunan Roma ve Bizans dönemlerine ait mimari parçalar, mezar taşları, sunaklar, yazıtlı taşlar, ostotek (küçük boyutlu lahit), pişmiş toprak erzak küpü ve sütün kaideleri sergileniyor. Sergi salonundaki etnografik eserler arasında Ulu Önder Atatürk'ün kullandığı eşyalar ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait ateşli ve kesici silahlar, bakır eşyalar, mühürler ve el işlemeleri yer alıyor.

Haberin Devamı

Toplam 741 eserin bulunduğu müzeye ilişkin bilgi veren Sakarya Müze Müdürü Vekili Coşkun Zehir, “2022'de ziyaretçi sayımız 15 bindi, 2023'te bu sayı 17 bine, 2024'te 20 bine çıktı. 2025'te yine 20 bin oldu. Geçen yıl ziyaretçi sayımızda artış yaşanmamış olabilir ama kademeli olarak artış olduğunu görmekteyiz” dedi.