Atatürk’ün Harbiye’ye girişinin 122. yılı... ‘İçimizde’

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na (KHO) öğrenci olarak girişinin 122’nci yıldönümü töreni, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin tam katılımıyla yapıldı.

Törende Akar’ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de yer aldı. Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, Atatürk’ün başarı ve türlü fedakarlıklarla dolu mesleki yolculuğunun 122 yıl önce Kara Harp Okulunda başladığını hatırlattı. Okulun 14 askeri sınıfta muvazzaf subay yetiştirmeye devam ettiğini aktaran Yaralı, Harbiyelilere 5 dilde eğitim verildiğini söyledi.

Geleneksel yoklamanın da yaptırıldığı törende, sıra Atatürk’ün öğrencilik dönemindeki numarası 1283’e geldiğinde tüm Harbiyeliler geleneklere uygun olarak ayağa kalkarak “İçimizde” dedi. Sonrasında Harbiyeliler, “Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız” ifadesini kullandı.

Törende öğrenciler ve davetliler, sosyal mesafe kurallarına uyarak programı izledi.

TSK HAKLILIK MÜCADELESİNDE

Törenin sonunda konuşan Akar, Harbiyelileri tebrik ederek koronavirüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlerin eksiksiz ve ilk günkü hassasiyetle uygulanmasının önemini vurguladı.

Bakan Akar, “Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri, başta ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatleri olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin hak ve menfaatleri dahil, bunları korumak ve kollamak için, onların haklı davalarında yanlarında olmak için Irak’ın kuzeyinde, Suriye’nin kuzeyinde, Libya’da, Afganistan’da, Kosova’da, Azerbaycan’da ve diğer coğrafyalarda yoğun bir mücadele içinde” dedi.

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