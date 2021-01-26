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Gündem
Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 14:55 | Son Güncelleme:

Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 88'inci yıl dönümü kutlandı

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Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 88'inci yıl dönümü kutlandı
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GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gaziantep'e gelişinin 88'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 88inci yıl dönümü kutlandı
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende; Atatürk anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda devam eden törenlere, Vali Davut Gül, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 88inci yıl dönümü kutlandı

'O GÜNÜN HEYECANINI BÜTÜN YÜREĞİMİZLE HİSSEDİYORUZ'

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelerek Gaziantep’in kahramanlığını tüm dünyaya, bütün Türkiye’ye örnek olarak gösterdiğini hatırlatarak, şöyle dedi:

"Atamız şehrimize geldiğinde şu anda Arkeoloji Müzesi yaptığımız balkona çıktı ve bir konuşma yaptı. Konuşmada söylediği cümleler o kadar önemli ki; 'Gaziantep güzel şehir. Gaziantepliler vatansever, çalışkan ve cesaretlidir, Gaziantep her şeyin en iyisine layıktır' dedi. Gaziantep için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi ve Gaziantep Lisesi'nin yapılma kararı o gün alındı. Bugün bu güzel günü kutlamak için bir aradayız. O günün heyecanını bütün yüreğimizle hissediyoruz." 

Program, Atatürk'ün en sevdiği şarkıların koro tarafından seslendirilmesiyle sona erdi.
Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 88inci yıl dönümü kutlandı

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