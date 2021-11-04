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Atatürk’ün Fransızca mektubu sergide

#Mustafa Kemal Atatürk#Ankara Fransız Kültür Merkezi#Mektup
Atatürk’ün Fransızca mektubu sergide

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümeti ile Fransa arasında imzalanan Ankara Anlaşması'nın 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara Fransız Kültür Merkezi’nce döneme ışık tutan bir sergi açıldı. Sergide, Mustafa Kemal Atatürk'ün anlaşmanın ardından Fransız Konsey Başkanı Aristide Briand'a yazdığı Fransızca mektup da bulunuyor.

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Ankara Fransız Kültür Merkezi Müdürü Sophie Gauthier, sergideki en önemli eserlerden birisinin Atatürk'ün yazdığı mektup olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“O dönemde Atatürk, Briand'a anlaşmanın imzalanması dolayısıyla tebriklerini iletmek için 23 Aralık 1921'de Fransızca bir mektup göndermiştir. Bu, çok az bilinen belgelerden biriydi ve ilk defa Ankara'da sergileniyor. Mektup zamanında Fransa'ya gönderildiği için Fransız diplomatik arşivlerinde bulunuyordu. Onu talep ettik. Ve mektubun bir versiyonunu bize gönderdiler. Biz de bunu sergimizde değerlendirdik. Atatürk mektupta anlaşmanın imzalanmasından dolayı memnuniyetini ifade ediyor.”

Atatürk’ün Fransızca mektubu sergide

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#Mustafa Kemal Atatürk#Ankara Fransız Kültür Merkezi#Mektup

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