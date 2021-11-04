Atatürk’ün Fransızca mektubu sergide

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Ankara Fransız Kültür Merkezi Müdürü Sophie Gauthier, sergideki en önemli eserlerden birisinin Atatürk'ün yazdığı mektup olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“O dönemde Atatürk, Briand'a anlaşmanın imzalanması dolayısıyla tebriklerini iletmek için 23 Aralık 1921'de Fransızca bir mektup göndermiştir. Bu, çok az bilinen belgelerden biriydi ve ilk defa Ankara'da sergileniyor. Mektup zamanında Fransa'ya gönderildiği için Fransız diplomatik arşivlerinde bulunuyordu. Onu talep ettik. Ve mektubun bir versiyonunu bize gönderdiler. Biz de bunu sergimizde değerlendirdik. Atatürk mektupta anlaşmanın imzalanmasından dolayı memnuniyetini ifade ediyor.”