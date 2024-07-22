Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 liseliye beraat verilmişti... Mahkeme, kararın gerekçesini açıkladı

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Olay, geçen yıl 26 Ekim'de İncesu ilçesinde meydana geldi. Lise 12'nci sınıf öğrencileri A.K., A.N., H.E. ve E.K. bir aradayken öğrencilerden A.K., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını ateşe verdi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. 4 öğrenci, jandarma tarafından gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklandı.

İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. İncesu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 4 sanık hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan ceza istendi. Geçen yıl kasım ayında İncesu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu 4 sanık adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

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4'ÜNE DE BERAAT

Kapalı oturumda görülen davanın karar duruşmasında sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Mahkemede sözleri sorulan sanıklar, "Atatürk'ün fotoğrafını yerde gördük. Atatürk'ün fotoğrafının yerde durmasını istemedik. Bu nedenle yaktık. Beraatimizi istiyoruz" dedi.

Mahkeme hakimi, 4 lise öğrencisinin 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi. Öğrencilere verilen beraat kararının gerekçesini açıklayan mahkeme, söz konusu görüntülerin 22 kişilik WhatsApp grubunda paylaşılıp yayıldığına vurgu yaparak, "WhatsApp grubunun sadece 22 kişilik olup, sınıftaki öğrencilerden oluştuğu, kapalı bir grup olduğu, suça konu videonun suça sürüklenen çocuk sanıklar (SSÇ) tarafından yalnızca sınıf grubuna atıldığı, tanık ihbarı üzerine haber paylaşımlarının 3'üncü kişilerce yapıldığı ve bu durumdan SSÇ'lerin bilgisinin olmadığı, eylemi gerçekleştirdikleri yerin dosyadaki kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzerine umuma açık olmayan ıssız bir yer olduğu, dolayısıyla hakaretin belirlenemeyen kişi tarafından görülme, duyulma ve algılanabilme olasılığının bulunmaması ve herhangi bir sınırlama olmaksızın herkese açık olan yerlerde işlenmediği anlaşılmakla, iddia konusu olayda aleniyet unsuru gerçekleşmediğinden sanıkların üzerine atılı eylemin yasal unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.